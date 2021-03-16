لتعليم تعلن موعد امتحانات شهر مارس لطلاب المدارس

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن مواعيد اختبارات شهر مارس للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الاعدادي .





وقالت وزارة التربية والتعليم ، أنه بالنسبة للمرحلة الابتدائية: سيعقد اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الإثنين الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢١ ، بينما يعقد اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢١، ويعقد اختبار طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الأربعاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢١









أما عن المرحلة الاعدادية .. فقد أوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه سيعقد اختبار طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الإثنين الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢١ ، بينما سيعقد اختبار طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الثلاثاء ٣٠ مارس ٢٠٢١





وكانت وزارة التربية والتعليم ، قد اعلنت عن طرق تقييم الطلاب في الفصل الدراسي الثاني للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي في المدارس الرسمية والخاصة والدولي ، مؤكدةً أنه سوف تُعقد ثلاثة اختبارات ورقية مجمعة في أشهر مارس وابريل ومايو بنفس الضوابط الخاصة بامتحانات صفوف النقل للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني