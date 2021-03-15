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شروط وتفاصيل ترقيات الموظفين بالدولة بعد قرارات الرئيس السيسي

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:06 م
صدى البلد
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عادل نصار

كشف الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن شروط وتفاصيل ترقيات الموظفين بالدولة بعد قرارات الرئيس السيسي.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن أكثر من 40 ألف موظف مستهدف نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة، مضيفا أنه تم تقييم كل الموظفين الذين سيتم نقلهم للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة.



وتابع أن برنامج أساسيات الوظيفة العامة يتم فيه تعريف الموظف بكل ما يحتاجه قبل الانتقال للعاصمة الإدارية، متابعا: لدينا تدريب تخصصي لكل الموظفين الذين سيتم نقلهم للعمل في العاصمة الإدارية.



وأشار الشيخ، إلى أن حركة الترقيات هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي للموظفين، مضيفا أننا نعمل على حصر من يستحقون الترقيات في الجهاز الإداري للدولة.



وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الترقيات لأي شخص مرتبطة بمدة زمنية معينة، مستدركا أن الترقيات أصبحت تتم بشكل أسرع حاليا.


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