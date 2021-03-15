بالأسماء.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 بحادث تصادم في أسيوط

لقي 4 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 3 آخرون، اليوم الإثنين، إثر حادث اصطدام سيارة ميكروباص بعمود إنارة على طريق الصحراوي الشرقي بمحافظة أسيوط.





تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي اصطدام سيارة ميكروباص بعمود إنارة، ووجود وفيات وإصابات.





بانتقال سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث تبين اصطدام سيارة ميكروباص رقم "7395 ق ر هـ" بعمود إنارة ما اسفر عن مصرع "ممدوح. ا. ا" ٥٣ سنة، و"عبدالحميد. م. م" ٧٦ سنة، و"ياسر. م. ع" ٣٢ سنة، و"نغموشي. ا. ا" ٥٤ سنة وتم نقلهم الى مشرحة مستشفى أسيوط الجديده ومشرحة مستشفى أبنوب.





كما أصيب "محمد. ن. ا" ١٨ سنة، و"حسام يسري ربيع ٢٥ سنة، "شروق. ن. ع" ٩ سنوات.



