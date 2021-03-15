هجوم كيميائي على مقر صحيفة روسية معارضة في موسكو

ذكرت صحيفة "نوفايا جازيتا" الروسية المعارضة، أن مقرها في العاصمة الروسية موسكو تعرض لهجوم "كيميائي".





وقالت إن مادة كيميائية مجهولة ذات رائحة كريهة ألقيت عند مدخل مقرها في موسكو.





وأضافت أنه لم يعد بإمكان الموظفين التنقل بين طوابق المبنى أو الخروج للشارع، فيما تحلل قوات الأمن هذه المادة.





وأظهرت صور تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي وجودًا أمنيًا كثيفًا عند بوابة الصحيفة.





ويأتي ذلك في الوقت الذي توترت فيه العلاقات بين موسكو والاتحاد الأوروبي بسبب هجوم بغاز الأعصاب في عام 2018، اتهمت به إدارة الرئيس فلاديمير بوتين، التي تنفي تنفيذ الهجوم.



