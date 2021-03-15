لأول مرة منذ شهور.. إزالة البرتغال من القائمة الحمراء للحكومة البريطانية

شُطبت البرتغال وموريشيوس من القائمة الحمراء للحكومة البريطانية في أول تغيير لقواعد السفر منذ شهور بسبب جائحة فيروس كروونا المستجد (كوفيد-19).
ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت وزارة النقل إن هذا يعني أن الناس سيكونون قادرين على السفر من البلدين - وكذلك جزر ماديرا وجزر الأزور البرتغالية - إلى إنجلترا.
ومع ذلك، سيتم الآن إضافة أربع دول أخرى، إثيوبيا وعمان والصومال وقطر، إلى قائمة الحكومة المحظورة، كما سيتم تخفيف قيود الحجر الصحي على المسافرين من البرتغال وموريشيوس، مع السماح للأشخاص بالسفر إلى منازلهم لمدة 10 أيام من العزلة بدلًا من إنفاقها في فندق معتمد من الحكومة.
وسيظل عليهم أيضًا إجراء اختبار كورونا في اليومين الثاني والثامن لإنهاء العزلة الذاتية مبكرًا.
وقالت وزارة النقل: "ستتم إزالة البرتغال (بما في ذلك ماديرا وجزر الأزور) وموريشيوس من القائمة الحمراء لإنجلترا، كما ستتم أيضًا إزالة حظر الطيران والحظر البحري من البرتغال، بعد تقليل الأدلة التي تظهر خطر استيراد نوع مختلف من القلق من هذه الوجهات".
يأتي هذا بعدما اتخذت البرتغال خطوات للتخفيف من المخاطر الناجمة عن صلاتها بالدول التي أصبحت فيها المتغيرات مصدر قلق، ولديها الآن مراقبة الجينوم.
ستدخل التغييرات على القيود حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة 4 صباحًا يوم الجمعة، وتتعلق هذه التغييرات فقط بإنجلترا، حيث أن اسكتلندا لديها سياستها الخاصة بالحجر الصحي الفندقي لجميع الوافدين ولا توجد رحلات جوية دولية من وإلى ويلز.
ولا يزال البريطانيون غير قادرين على الذهاب إلى هناك لقضاء العطلات حتى 17 مايو على الأقل - يمكن البدء في أقرب رحلة دولية بموجب خارطة الطريق الرسمية للحكومة لرفع الإغلاق.
كانت البرتغال الدولة الأوروبية الوحيدة على القائمة الحمراء التي تضم 33 دولة بسبب روابطها التاريخية بالبرازيل، حيث تم اكتشاف نوع جديد من فيروس كورونا في يناير.
ومع ذلك، قالت البلاد بالفعل إنها تهدف إلى إعادة فتح أبواب أبوابها أمام البريطانيين الذين يمكنهم إظهار دليل على التطعيم أو اختبار سلبي اعتبارًا من منتصف مايو، وأشارت اليونان وإسبانيا وقبرص إلى أنها ستفعل الشيء نفسه.