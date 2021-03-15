لأول مرة منذ شهور.. إزالة البرتغال من القائمة الحمراء للحكومة البريطانية

شُطبت البرتغال وموريشيوس من القائمة الحمراء للحكومة البريطانية في أول تغيير لقواعد السفر منذ شهور بسبب جائحة فيروس كروونا المستجد (كوفيد-19).





ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت وزارة النقل إن هذا يعني أن الناس سيكونون قادرين على السفر من البلدين - وكذلك جزر ماديرا وجزر الأزور البرتغالية - إلى إنجلترا.





ومع ذلك، سيتم الآن إضافة أربع دول أخرى، إثيوبيا وعمان والصومال وقطر، إلى قائمة الحكومة المحظورة، كما سيتم تخفيف قيود الحجر الصحي على المسافرين من البرتغال وموريشيوس، مع السماح للأشخاص بالسفر إلى منازلهم لمدة 10 أيام من العزلة بدلًا من إنفاقها في فندق معتمد من الحكومة.



