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ديني

ما حكم العمل بالشرط الجزائي وكيفية تطبيقه؟ .. دار الإفتاء تجيب.. فيديو

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:03 م
ما حكم العمل بالشرط
ما حكم العمل بالشرط الجزائي وكيفية تطبيقه؟ ..دار الإفتاء ترد
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محمد شحتة
قال الدكتور محمد شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز العمل بالشرط الجزائي في معاملات البيع والشراء ولا حرج فيه شرعا.




وأضاف شلبي، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أنه مع جواز العمل بالشرط الجزائي، فإنه لا يعمل به مطلقا ، وليس لمجرد وجود شرط جزائي في العقد فيتم العمل به، وإنما يعمل به وقت الضرر وعلى قدر الضرر ويزول بالضرر.


حكم الشرط الجزائي في العقود
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، إن الشرط الجزائي: هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه أحدهما إذا أخل الطرف الآخر بتنفيذ ما التزم به.


وأضافت « لجنة الفتوى» في إجابتها عن سؤال: « أرغب في بناء منزل وفق تنظيمات معينة، وأريد وضع شرط جزائي في العقد بيني وبين المقاول الذي سيقوم بالتنفيذ، فهل هذا جائز؟» أن الله - تبارك وتعالى- أمرنا بالوفاء بالعقود، فقال: «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود»؛ فيجب الوفاء بالعقد وبما فيه من التزام وما تضمنه من شروط طالما كان التعاقد في حدود الشرع.


وتابعت فتوى البحوث بالأزهر، أن الله -عز و جل- نهى عن أكل أموال الناس بالباطل فقال: «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل»، مشيرًا: " ولا شك أن تأخير أداء الحق عن موعده هو أكل للمال بالباطل وطريق غير مشروع للوصول إلى المال".


وأوضحت أن الأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك؛ لقوله  -صلى الله عليه وسلم-: «المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا»، وهذا الشرط الجزائي من الشروط التي تعتبر من مصلحة العقد؛ لأنه حافز ودافع لإكمال العقد في الوقت المحدد له خوفًا من الغرامة التي يمكن أن تكون أشد من تنفيذ الالتزام، كذلك فإن فيه توفيرا للوقت والمال وحفظا للحقوق من الضياع.  


ونوهت بأنه يجوز أن يكون هذا الشرط منصوصًا عليه في العقد أو يكون في اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر، ويجوز أن يشترط الشرط الجزائي في العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دَينًا، فيجوز أن يوضع هذا الشرط في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول، وفي عقود التوريدات بالنسبة للمورد.


وواصلت أنه على هذا يجوز أن تضع هذا الشرط في العقد بينك وبين المقاول الذي سيقوم ببناء البيت، وإذا أخل بتنفيذ هذا العمل كأن تأخر في التنفيذ، أو نفذ بخلاف المواصفات المتفق عليها في العقد وترتب على ذلك ضرر لك  فيجوز لك أن تطالبه بقيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد.
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