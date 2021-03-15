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أخبار العالم

بايدن: اقتربنا من تحصين 100 مليون أمريكي بلقاح كورونا

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:14 م
بايدن
بايدن
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على صالح
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين، عن أن الولايات المتحدة في طريقها لتقديم 100 مليون لقاح ضد كورونا كوفيد -19 للأمريكيين ونفس حجم فحوصات الإغاثة في 10 أيام.

وقال بايدن في افادة صحفية عن عن خطة الإنقاذ الأمريكية البالغة 1.9 تريليون دولار، اليوم، إن "خلال العشرة أيام القادمة سنصل إلى هدفين. قال بايدن في البيت الأبيض: "أولًا ، 100 مليون جرعة في أذرع الناس و 100 مليون شيك في جيوب الناس".

وفي حديثه عن خطة الإنقاذ الأمريكية البالغة 1.9 تريليون دولار، وعد الرئيس بتوفير 1400 دولار لعمليات الإنقاذ لجميع الأمريكيين في المستقبل القريب.

وتابع "هذه الخطة ... تمدد التأمين ضد البطالة لـ 11 مليون أمريكي عاطل عن العمل".

واستطرد بايدن، قائلا إن خطته ستسمح للشركات الصغيرة بإبقاء الأبواب مفتوحة ، وتساعد في خلق أكثر من 7 ملايين وظيفة جديدة بحلول نهاية العام.
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