وزير المالية يكشف موعد ترقيات الموظفين.. فيديو

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه سوف يتم إطلاق حركة الترقيات في شهر يوينو المقبل لجميع مستحقي الترقية.





وأضاف "معيط"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخير"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، أنه تم تخصيص مليار ونصف المليار جنيه حافزا للعاملين المنتقلين للعمل في العاصمة الإدارية.





وأشار إلى إنه تم زيادة الدعم المخصص للتعليم والصحة في الموازنة الجديدة، مؤكدا أن الموازنة الجديدة طموحة وتحاول السيطرة على آثار كورونا وتؤكد للمواطن أن الدولة معه.





وأوضح أن الزيادة ستكون أكثر من العالم المقبل، وهناك استثمارات ضخمة سوف تضخ في مجالات الصحة والتعليم، وتم وضع التمويل اللازمة للمبادرات الرئاسية المتعلقة بالصحة.