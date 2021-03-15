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أحمد حافظ: الدبلوماسية المصرية توجت بنجاحات غير مسبوقة في عهد السيسي

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:15 م
السفير أحمد حافظ
السفير أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية
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عادل نصار
قال السفير أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن العاملين في الخارجية جنود من جنود الوطن، مضيفا أن أطلقنا فيلم يستعرض تاريخ الدبلوماسية المصرية عبر التاريخ.

وأضاف حافظ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الدبلوماسية المصرية توجت بنجاحات غير مسبوقة في عهد السيسي، متابعا أن 15 مارس ذكرى يوم الدبلوماسي.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن وزارة الخارجية تنفذ السياسة الخارجية للدولة المصرية، والدبلوماسي مواطن يعمل من أجل خدمة بلده.

وتابع أن حاليا يجرى استقبال طلبات الراغبين في العمل بالسلك الدبلوماسي، وليس الجميع يرغب في العمل بالسلك الدبلوماسي ويتوجهون للقطاع الخاص، موضحا أنه لا يوجد إحجام من قبل المواطنين للعمل بالسلك الدبلوماسي ولدينا معايير موضوعية لاختيار.





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