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أخبار العالم

العراق يكشف تفاصيل استهداف قاعدة بلد الجوية بالصواريخ

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:13 م
العراق يكشف تفاصيل
العراق يكشف تفاصيل استهداف قاعدة بلد الجوية بالصواريخ
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قسم الخارجي
أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الاثنين، سقوط صاروخين خارج قاعدة بلد الجوية شمالي بغداد.

وذكرت الخلية في بيان أن "صاروخين سقطا خارج قاعدة بلد الجوية دون خسائر تذكر، وتبين أن انطلاقهما كان من منطقة سعدية الشط قاطع عمليات ديالى".

وأكدت خلية الإعلام الأمني تضرر منزل أحد المواطنين، جراء سقوط صاروخين خارج قاعدة بلد الجوية.

ونشرت على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" صورا تبين الأضرار التي لحقت بالمنزل إثر استهداف القاعدة بالصواريخ.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" باستهداف قاعدة بلد الجوية بنحو 7 صواريخ سقطت اثنين منها داخل القاعدة.

بدوره،  أكد آمر قاعدة بلد الجوية اللواء الركن الطيار ضياء محسن العامري، أنه لا خسائر بشرية أو مادية إثر الاستهداف الصاروخي، موضحا أن براج القاعدة رصدت سقوط صواريخ خارج القاعدة بمسافة تصل الى نحو كيلومتر ونصف.
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