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اقتصاد

البترول: حقل ظهر ينتج 3 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميا.. فيديو

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:15 م
النفط والغاز
النفط والغاز
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قسم الاقتصاد
قال المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة أطلقت مبادرة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل على أقساط لمدة 6 سنوات،  من أجل التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ، في إطار توجيهات الرئيس السيسي من أجل استفادة المواطنين بمواردهم.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الغاز الطبيعي وصل إلى 12.5 مليون منزل في مصر.

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ولفت إلى أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وهناك كميات فائضة يتم تصديرها ، موضحا أن الدولة تسعى للاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار بحلول 2023 .

وأكد المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه يتم حاليا إنشاء مجمع كبير لإنتاج السولار في أسيوط، مشيرا إلى أنه يتم إنتاج 3 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز من حقل ظهر .


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