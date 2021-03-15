البترول: حقل ظهر ينتج 3 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميا.. فيديو

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الغاز الطبيعي وصل إلى 12.5 مليون منزل في مصر.





اقرأ أيضا:

ولفت إلى أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وهناك كميات فائضة يتم تصديرها ، موضحا أن الدولة تسعى للاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار بحلول 2023 .





وأكد المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه يتم حاليا إنشاء مجمع كبير لإنتاج السولار في أسيوط، مشيرا إلى أنه يتم إنتاج 3 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز من حقل ظهر .



