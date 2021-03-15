المالية: 3 ملايين موظف يستفيدون من علاوة غير المخاطبين بالخدمة المدنية.. فيديو

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الرئيس السيسي كان منحازا للمواطنين، ورفع المستوى المعيشي، من خلال تحسين الأجور والمعاشات.





وأضاف "معيط"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخير"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 2400 جنيه، بزيادة تقدر بنحو 20% عما كانت عليه.





وأوضح أن جميع شرائح الموظفين بالدولة ستزيد في الرواتب مع زيادة الحد الأدني للأجور، معقبا: "نسعى للسيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة".





وأشار وزير المالية، إلى أن 3 ملايين موظف سوف يستفيدون من علاوة غير المخاطبين بقانون الخدمة المالية، مردفا أن عدد غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية يقتربون من 3 ملايين موظف.



