3 أعمال وطنية تزين دراما رمضان 2021 .. تعرف عليها





نرصد فى التقرير التالى الأعمال الوطنية التى تشهدها الساحة فى رمضان 2021.





الاختيار 2 :

بعد نجاح الجزء الأول من مسلسل "الاختيار" قرر صناع الأعمال تقديم جزء ثانى من مسلسل "الاختيار 2"، والذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل ويقدم لنا قصة بطولة جديدة من بطولات الشرطة، والتى من المقرر أن يقوم ببطولتها كريم عبد العزيز وأحمد مكى وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته إياد نصار، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، رياض الخولى، محمد فراج، محمد علاء، وهادي الجيار، وأحمد شاكر عبد اللطيف، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.





هجمة مرتدة :

بينما قرر الفنان احمد عز ان يخوض درما رمضان 2021 من خلال مسلسل وطنى وهو بعنوان "هجمة مرتدة" الذى كان يطلق عليه اسم "امن قومى" وهو العمل الذى تم تاجيل من العام الماضى بسبب عدم الانتهاء من تصويره وتقرر أن يعرض فى العام الجديد والماخوذ من ملفات المخابرات المصرية.





مسلسل "أمن قومى" من بطولة الفنان أحمد عز وهند صبرى من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب.





القاهرة كابول :

ويعرض في رمضان 2021 أيضًا مسلسل "القاهرة كابول" الذى يعد مزيجًا بين الدراما الاجتماعية والبوليسية، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام علي، وبطولة طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، نور محمود، سارة نخلة، رشدي الشامي، ومجموعة من ضيوف الشرف، منهم أحمد رزق.





ويجسد الفنان طارق لطفي في العمل شخصية إرهابي، ومع تتابع الأحداث يتزوج أربع مرات، ومن بينهم يسرا المسعودي التي تجسد شخصية حليمة، وسارة نخلة، التى تجسد شخصية حرة، وهي بدوية شريرة، تعيش في الغردقة، وتقوم الفنانة أحلام الجريتلي بدور والدته، ولكنه يتركها ويسافر لينضم لإحدى التيارات الإرهابية، وتجسد حنان مطاوع شخصية مدرسة لغة عربية.

بينما يقوم فتحي عبد الوهاب في العمل بدور إعلامي في إحدى الفضائيات والذي يقف مع الدولة في معركتها ضد الإرهاب، وتم تصوير عدد كبير من مشاهد العمل الخارجية في الغردقة؛ حيث تم بناء ديكور يشبه المدن الأفغانية، بعد أن كان من المقرر أن يتم تصوير نفس الديكور في لندن أو الأردن.

مسلسل القاهرة كابول تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام على ويشارك في بطولته فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوى، طارق لطفي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، أحمد رزق، شيرين، سارة نخلة، معتز هشام، إيناس كامل، نور محمود، وعدد كبير من النجوم.

تشهد دراما رمضان 2021 عرض عدد من الأعمال الوطنية التى تحظى بمشاهدة عالية وهو الأمر الذى حرص عليه عدد من صناع الأعمال وبدأت عودتها فى العام الماضى من خلال مسلسل "الاختيار".