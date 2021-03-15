هل يتسبب لقاح استرازينيكا في جلطات لمستخدميه؟.. طبيب يوضح.. فيديو

قال الدكتور طلال نصولي مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة في واشنطن، إنه هناك حوالي 22 مليون شخص حصلوا على لقاح استرا زينيكا وعدد الأشخاص الذين تعرضوا لجلطات حوالي 40 شخصا فقط.





وأضاف طلال نصولي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، :" منظمة الصحة العالمية أعلنت أنه لم يتم رصد مشاكل صحية في لقاح استرازينيكا ولا يتسبب في جلطات ".





وتابع طلال نصولي: "شركة استرازينيكا أجرت تجارب قبل اعتماد اللقاح ولم يظهر عليهم أي جلطات أو آثار جانبية خطرة".





وأكمل طلال نصولي: " بعض الدول الأوروبية تشعر بالخوف من لقاح استرازينيكا ولكن حتى الان لا يوجد دليل واضح بوجود مخاطر منن استخدام لقاح استرازينيكا".





ولفت طلال نصولي: "لقاح استرازينيكا تم إنتاجه في بريطانيا وملايين حصلوا عليه في بريطانيا ولم يصابوا بشيء، ولكن دولا أوروبية تشعر بالخوف الكبير حيال أي عرض جانبي طفيف وبالتالي لن يرضوا بأقل من الفاعلية 100% ".





وأكمل طلال نصولي:" لا توجد لقاحات كافية لتطعيم لكل الشعب الأمريكي إلى الآن ومنتجي لقاح فايزر وموديرنا يسارعون لتوفير لقاحات للأمريكيين والمتعاقدين على طلبات شراء من كافة أنحاء العالم ".



