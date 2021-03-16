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توك شو

جابر عصفور: ما يحدث في مصر خلال عهد الرئيس السيسي كان مجرد أحلام للمصريين.. فيديو

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:08 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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إبراهيم القادري
قال الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، إن هناك إرادة سياسية حقيقية الآن، تريد عمل تغيير في المجتمع المصري علي ارض الواقع، مؤكدا أن القوي السياسية تمارس نشاطاتها بصلابة وصرامة للارتقاء بالمجتمع.

وأضاف عصفور خلال مداخلة هاتفية في برنامج " راي عام " المذاع علي قناه " تن " : المصريين كان لديهم الكثير من الأحلام، وتنفذها القيادة السياسية الآن، وعلي رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد كان لدينا الكثير من المشكلات تم العمل عليها وحلها تماما، مؤكدا أن هناك عمارات ستسقط بسبب فساد الإنشاءات التي كانت تحدث سابقا .

وأوضح عصفور، مصر الآن لديها إرادة، ولديها خطط تنمية اقتصادية وصناعية سليمة، هدفها دفع الدولة إلي الأمام، والارتقاء بجميع مؤسساتها ومواطنيها .
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