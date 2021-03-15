نائبات التنسيقية: العاصمة الإدارية فخر المصريين وحلم تحول لحقيقة

قالت النائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن زيارة نائبات مصر اليوم للعاصمة الإدارية مختلفة شكلا ومضمونا حيث إنها حلم تحول لحقيقة.





وأضافت الشريف في تصريحات لها علي هامش الاحتفالية التي أقيمت بحضور نائبات مصر من قلب العاصمة الإدارية وبحضور وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم ود مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة أنه منذ أعوام عديدة تعالت الأصوات ببناء هذا الصرح الكبير ولكن زيارة اليوم تؤكد علي حقيقة وجود أكبر مسجد واكبر كيان وبناء مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك للتاكيد علي أن مصر قوية بأبنائها مما بعود علي الاقتصاد المصري.









وأكدت الشريف أن المراة المصرية حصلت علي حقوقها في عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي العصر الذهبي لها موجهة رسالة لكل أم لا بد من العمل علي نفسها فهي نصف المجتمع والمسئولة عن النصف الآخر فلا بد أن تكون علي قدر المسئولية للتمكين لتقديم ذاتها بشكل جيد.





ووجهت النائبة سها سعيد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كل الشكر للنائبة أميرة أبوشقة عن دعوتها للزيارة اليوم مؤكدة أنها مبادرة مبتكرة لمجلسي النواب والشيوخ وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.





وأضافت سعيد في تصريحات لها أن العاصمة الإدارية فخر للمصريين جميعا حيث إنها تعتبر إنجازا كبيرا للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أن الدولة المصرية لم تدخر جهدا في دعم المرأة المصرية.





فيما وجهت كل التحية لعظيمات مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث إن المرأة ساندت الدولة لدعمها في مرحلة الإصلاح الاقتصادي وأثناء ثورة يونيو وخافت علي وطنها من السرقة إضافة إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه الشكر للمرأة في العديد من اللقاءات أصدر قرارا بتعيينها في العديد من المناصب القيادية بالدولة.