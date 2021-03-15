الذكرى الـ 99.. حكاية تحول مصر من سلطنة إلى مملكة

في مثل هذا اليوم وتقريبا قبل 99 عاما، أعلن السلطان فؤاد الأول تغيير مسمى حاكم من سلطان إلى ملك.

ووجه السلطان فؤاد يوم ١٥ مارس سنة ١٩٢٢رسالة بهذه المناسبة للشعب المصري قال فيها "لقد منّ الله علينا بأن جعل الله استقلال البلاد على يدنا، وإنا لنبتهل إلى المولى عز وجل بأخلص الشكر، وأجمل الحمد على ذلك، ونعلن على ملأ العالم أن مصر منذ اليوم دولة تتمتع بالسيادة والاستقلال، ونتخذ لنفسنا لقب صاحب الجلالة ملك مصر ليكون لبلادنا ما يتفق مع استقلالها من مظاهر الشخصية الدولية، وأسباب العزة القومية وإنا ندعو المولي القدير أن يجعل هذا اليوم فاتحة عصر سعيد يعيد لمصر ذكري ماضيها الجميل".

وقد تحول لقب فؤاد من سلطان مصر إلى ملك مصر، حيث أعلن فى ذلك اليوم استقلال مصر، وكان قد أرسل خطابًا إلى رئيس الحكومة يطلب فيه "إبلاغ الشعب أولًا، ودول العالم ثانيًا، باستقلال مصر" مع تنصيبه ملكًا عليها، ولم يكد استقلال مصر يعلن رسميًا، حتى بادرت وزارة عبدالخالق ثروت، الذي كان وزيرًا أيضًا للداخلية والخارجية معًا باتخاذ سلسلة من الإجراءات في الداخل والخارج لترجمة كل ما طرأ من تحول على وضع البلاد، وكان أول هذه الإجراءات اعتبار ١٥ مارس عيد استقلال يحتفل به في كل عام، وفي المناسبة قام الملك فؤاد باستعراض الجيش المصري في ميدان "الراصد خانة" في العباسية.



وفي هذا الصدد قال الباحث في التاريخ مصطفى حُزين، إن ألقاب حكام مصر تعددت من أسرة محمد علي حيث حملوا لقب باشا من 1805 إلى 1867 ثم لقب خديوي سنة 1867.









وأضاف "حُزين" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن لقب خديوي استمر إ لى أن أصبحت مصر سلطنة بعد قيام الحرب العالمية الأولى وإعلان الحماية البريطانية على مصر عام 1914 ثم إعلان تحويل مصر إلى ملكية وإنهاء الحماية على مصر وإعلان استقلالها (صوريا) ليصبح السلطان فؤاد الأول ملك مصر الأول.









من جانبه قال المتخصص في آثار العصر الحديث، ولاء الدين بدوي لـ "صدى البلد" إن هدف تحول مصر تحت سيطرة الاحتلال البريطاني

من الخديوية إلى السلطنة هو إنهاء السيطرة العثمانية التي دخلت في حرب ضد انجلترا وفرنسا أما التحول من السلطنة إلى الملكية كان هدفه إنهاء الحماية البريطانية لتتمتع مصر بسيادة بين الدول.









وأوضح أن الاستقلال كان صوريا حيث الحماية البريطانية ظلت متحكمة في مقدرات البلاد أي كانت سيادة منقوصة حيث المسميات لم تغير من حقيقة أن مصر كانت تحت احتلال وهيمنة بريطانيا وهذا ما جعل بريطانيا تقبل الاستقلال الصوري ولكنها كانت خطوة في استقلال مصر ملكيا وأصبح لها وجود سيادي على أرض الواقع فكان الملك يستطيع أن يمثل مصر أمام العالم لا عن طريق المعتمد البريطاني.









ويذكر عبد الرحمن الرافعي في كتابه أعقاب الثورة المصرية إ نه تم إطلاق لهذه المناسبة مائة مدفع ومدفع في القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والخرطوم واعتبر يوم 15 مارس عيدا وطنيا في ذلك الوقت وإجازة للمصالح الحكومية عن العمل ولكن الشعب لم يشارك الحكومة هذا الاحتفال نظرا ان الاحتلال البريطاني ما زال قائما وما هو الا استقلال صوري وبدأت وزارة ثروت باشا تحقق بعض مظاهر الاستقلال كإنشاء وزارة الخارجية بعدما كانت ملغاة طيلة عهد الحماية وتم إلغاء العاده الخاصة في عهد حماية إنجلترا باحتفال مصر وتأجيز المصالح الحكومية يوم عيد الجلوس ملك انجلترا وعيد ميلاده وأيضا توقف المستشار المالي البريطاني عن حضور الجلسات مجلس الوزراء التي كان متمتعا بها في عهد الحماية .



