وزير المالية: زيادة الدعم المخصص للتعليم والصحة في الموازنة الجديدة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم زيادة الدعم المخصص للتعليم والصحة في الموازنة الجديدة، مؤكدا أن الموازنة الجديدة طموحة وتحاول السيطرة على آثار كورونا وتؤكد للمواطن أن الدولة معه .





وأضاف وزير المالية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، أن الزيادة ستكون أكثر من العام المقبل، وهناك استثمارات ضخمة سوف تضخ في مجالات الصحة والتعليم، وتم وضع التمويل اللازمة للمبادرات الرئاسية المتعلقة بالصحة.





وأشار وزير المالية، إلى إنه سوف يتم إطلاق حركة الترقيات في شهر يوينو المقبل لجميع مستحقي الترقية، موضحا أنه تم تخصيص مليار ونصف المليار جنيه حافز للعاملين المنتقلين للعمل في العاصمة الإدارية.





وأوضح أنه لا يوجد بند في الموازنة للإنفاق على العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعاتها، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منحاز للمواطنين وارتفاع مستوى معيشتهم، مشيرا إلى توجيهات السيسي الدائمة بدعم المواطنين كلما أتيحت الفرصة.







