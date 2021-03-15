غادة نافع تكشف تفاصيل زواج والدها من أرملة رأفت الهجان

أكدت الفنانة غادة نافع ابنة الفنان الراحل إيهاب نافع، أن والدها كان محبوبًا من كل الناس، وكان له طابع أوروبى يمتاز بالشياكة من ناحية الشكل والمضمون، فقد كان يرفض أن يسب أى شخص أو يتحدث عنه فى غيابه.

وأضافت " غادة نافع " فى تصريحات مصورة لـ صدى البلد، أن صديقاتها كن يتغزلن فى والدها.





وأضافت أن والدها كان كتومًا فيما يخص عمله أو علاقاته بكبار مسؤولي الدولة، مؤكدة أنه سرد لها بعض الأمور عن رأفت الهجان، إلا أنها لم تكن تأخذ هذا الحديث على محمل الجد، حتى شاهدت العمل كاملًا فى التلفاز.





وتابعت أن والدها تزوج من أرملة رأفت الهجان، بعد قصة حب جمعتها أثناء زيارتها لمصر، وقد جمعتها جلسات باعتبارها زوجة أبيها، حتى أنها زارتها فى منزل والدتها الفنان الراحل ماجدة، حيث أن ماجدة كانت تجمعها علاقات طيبة بكل زوجات أبيها.