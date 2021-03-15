وزيرة الهجرة: المرأة نالت العديد من التكريمات في عهد الرئيس السيسي

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ان المراة قد نالت العديد من التكريمات منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي شؤن البلاد، وذلك نظرا لدورها المتميز داخل المجتمع.





وأضافت مكرم خلال كلمتها باحتفالية تكريم المرأة المصرية من قلب العاصمة الادارية، ان المراة المصرية تولت العديد من المناصب، حيث ان الحكومة الحالية بها 8وزيرات بحكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.





وقدمت السفيرة نبيلة مكرم التهنئة لناءبنات مصر علي توليهم هذه المسئولية العظيمة،فيما قدمت ايضا التهنئة لربات المنازل مؤكدة ان المرأة المصرية تكشف عن انجازات كبيرة خلال الفترة الماضية لما حققته من انجازات علي ارض الواقع.





واكدت ان الدولة المصرية حرصت علي التطوير المستمر لاساليب المعيشة مقارنة بدول اخري موجهة الشكر لنائبات مصر وذلك لزيارتهم العاصمة الادارية اليوم ودعمهم للدولة المصرية.









وكان وفد من نائبات مصر عضوات مجلس النواب قد بدء زيارة الي العاصمه الادراية الجديدة ، لتفقد الانجازات التي تحققت علي ارض الواقع وزيارة المنشأت الحكومية والسكنيه للتأكيد علي تقدير نائبات مصر للانجازات التي تحققت.





ويضم الوفد عدد كبير من النائبات بمختلف التيارات السياسيه في تظاهرة دعم لمجهودات الدولة المصريه في مختلف المجالات وخاصة مشروع القرن العاصمة الادارية الجديده ، وتتواكب الزيارة مع قرب افتتاح وميلاد الجمهوريه الجديدة وماتمثله من شريان جديد للحياة في مصر ولاستعراض النجاحات والانجازات علي ارض الواقع بسواعد المصريين ايذانًا بميلاد الجمهورية الجديدة علي ارض العاصمة الادارية.