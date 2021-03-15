شاهد.. عبير صبرى بصحبة إلهام شاهين من حفل عيد ميلادها









وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى : كل سنة وانت طيبة - زى القمر - منورين - عقبال مليون سنة.





وتشارك عبير صبرى فى مسلسل "موسى" بطولة كل من: سمية الخشاب،وهبة مجدى، ورياض الخولى، ، وسيد رجب، وصبرى فواز، وهبة مجدى، وفريدة سيف النصر، وعارفة عبد الرسول، وأمير صلاح الدين، وضياء عبد الخالق، ومفيد عاشور، وحمدى الوزير، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.





نشرت الفنانة عبير صبرى صورة مع الفنانة الهام شاهين من حفل عيد ميلادها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.