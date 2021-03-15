جيش روسيا: قلقون من نقل عتاد للجيش التركي في الرقة بسوريا

قال الأدميرال ألكسندر كاربوف، نائب رئيس المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا، إن روسيا قلقة من نقل عتاد القوات المسلحة التركية وأعمال التحصين الجارية في محافظة الرقة السورية.





ويشعر الجانب الروسي بقلق بالغ إزاء نقل معدات عسكرية للقوات المسلحة التركية وبناء تحصينات في نقاط حصينة في منطقة مستوطنة عين عيسى بمحافظة الرقة.





وقال كاربوف إن هذه الإجراءات تنتهك الوضع الراهن الذي أرسته مذكرة التفاهم وتقوض جهود الجانبين في حل الصراع السوري.





وأضاف أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ، لم يتم تسجيل أي قصف من قبل التشكيلات المسلحة غير الشرعية التي تسيطر عليها تركيا.





وتعد روسيا وتركيا وإيران ضامنين لوقف إطلاق النار حاليًا في سوريا التي مزقتها الحرب ، حيث اندلع صراع أهلي في عام 2011 ، حيث تقاتل العديد من فصائل المعارضة المسلحة والجماعات الإرهابية ضد حكومة الرئيس بشار الأسد.





ونشرت تركيا من جانب واحد قواتها في شمال سوريا في أكتوبر 2019 في عملية عسكرية تسعى لتطهير المناطق الحدودية من الميليشيات الكردية ، التي صنفتها أنقرة منظمة إرهابية.





ونشرت روسيا قواتها في سوريا بناء على طلب الحكومة السورية عام 2015 لمساعدتها في محاربة الإرهابيين.