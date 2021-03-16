رشاد عبده: زيادة الحد الأدنى للأجور تبين إحساس الرئيس بضغوط المواطن.. والقطاع الخاص لا يلتزم بالزيادة لهذا السبب



وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة مرتبات العاملين بالجهاز الإداري ليصل إلى 2400 جنيه.







وعلق الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي و رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أنها خطوة طيبة من الرئيس " السيسي" تبين احساسه بالضغوط الواقعة على كاهل المواطن ورغبته في أن يعيش حياة كريمة بالرغم من هذه الزيادات ستكلف ميزانية الدولة الكثير.





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و أوضح "عبده" أن دعم أصحاب المعاشات ب زيادة 13% قرار هام جدًا فأصحاب المعاشات قدموا عمرهم لخدمة الدولة وهم في حاجة إلى أن يعيشوا حياة كريمة في سن متقدمة ويحتاجوا إلى دعم مادي يغطي احتياجاتهم ومصروفات العلاج الخاص بهم، وعلى الرغم من أن هذه الزيادة تكلف الدولة 31 مليار جنيه إلا أن قرارات الرئيس تنحاز للطبقات المتوسطة والضعيفة .





وفيما يخص القطاع الخاص لفت الخبير الاقتصادي إلى أن هذا القطاع غير ملزم بقرار زيادة المرتبات على الرغم من أن البعض يطبقها ليتماشى مع قرارت الدولة وحتى لا يكون في موقف معادي لتوجيهات الرئيس، وذلك لأن صاحب العمل في القطاع الخاص يواجهوا التأمينات الاجتماعية التي يساهموا فيها بنسبة عن كل موظف فكلما ازداد راتب الموظف زادت نسبة المساهمة على عكس القطاع العام الذي تتحمل فيه الحكومة النسبة الخاصة بالتأمينات الاجتماعية.ووجه الرئيس بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي ، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة اجمالية تقدر بنحو مليار جنيه ، وتخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة