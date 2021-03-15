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النائبة أميرة أبو شقة: العاصمة الإدارية هي جمهورية شاملة بكل المقاييس ..فيديو

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:34 م
النائبة أميرة أبو
النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب
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محمود محسن
قالت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، إن زيارة نائبات مجلس النواب اليوم للعاصمة الإدارية تعد رسالة واضحة للخارج قبل الداخل، بأن نائبات مصر يرددن الجميل إلى القيادة المصرية التي وثقت في المرأة، وأعطت لها دورا كبيرا.

وأضافت "أبو شقة"، في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المرأة مثلت أكثر من 25% من تمثيل البرلمان الحالي، موجهة رسالة "شكرا على الاعتراف بفكر ودور وكفاءة المرأة المصرية".

وتابعت عضو مجلس النواب، أن زيارة العاصمة الإدارية تؤيد الدولة في القرارات التي تتخذها، مؤكدة أنها لم تكن فى عاصمة ولكن في جمهورية شاملة بكل المقاييس.

وأشارت أبو شقة إلى أن العاصمة الإدارية هي صرح تكنولوجي متكامل ووصلنا الآن إلى مرحلة الفكر والتخطيط والتنفيذ وإصرار ومتابعة. 

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