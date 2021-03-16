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متخصصة بالشأن الأمريكي: برنامج أوباما الرمضاني له أهداف سياسية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:43 ص
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
أكدت هديل عويس، الكاتبة المتخصصة في الشأن الأمريكي، أن الهدف من انتاج أوباما وزوجته برنامج في رمضان عن المسلمين هو هدف داخلى أمريكي، ويستهدف الشخصيات الإسلامية في جميع المجالات ويثير الجدل في الولايات المتحدة، 

مشددة على أن أوباما لعب دورا كبيرا في الانتخابات الأخيرة، حيث إنه نجم وله حشد كبير وبرنامجه قد يستخدم سياسيًا وانتخابيًا لدعم الحزب الديمقراطي.
 
وأضافت "عويس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك تخوف كبير من اليمين المتطرف بعد طرح البرنامج، يعتبر اليمين المتطرف في أمريكا أن هذا اعتداء على أمريكا التقليدية، مشيرة إلى أن أهداف برنامج أوباما وزوجته هي حقيقية للتعرف على إسهام المجتمع المسلم في أمريكا، إذ إن الشخصيات المسلمة ساهمت بشكل كبير في المجتمع الأمريكي، ويهدف أن يكون هناك توعية بدور المسلمين.

وأوضحت أن أوباما يعمل الآن سياسيًا ضد ترامب، حيث إن ترامب بدء في حشد اليمين المتطرف من أجل الانتخابات المقبلة، بينما أوباما يواجه العنصرية في أمريكا، متابعة: "برنامج أوباما عن الشخصيات الإسلامية الناجحة هي تجربة حقيقية وجذابة، ورامي يوسف يظهر في الحلقة الأولى ليجذب المواطن الأمريكي يحكي بطريقة قريبة من الشارع الأمريكي".
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