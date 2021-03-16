جامعة حلوان تبدأ مرحلة التحول الرقمي.. عميد صيدلة: أجرينا أول اختبار إلكتروني بمصر.. والتمريض: نحاول تذليل أى عقبات أمام الطلاب

ماجد نجم: نخطو خطوات ثابتة نحو التحول الرقمي

سامح سرور: منظومة الاختبارات الإلكترونية تتيح المساواة بين الطلاب وتراعي الفروق الفردية

صفاء صلاح: نحاول تذليل أي عقبات أمام الطلاب أثناء الاختبارات الإلكترونية









عقدت جامعة حلوان اختبارات إلكترونية بكليات التمريض وكلية الصيدلة كخطوة فى البدء فى التحول الرقمى الذى تسعى الجامعة إلى الوصول له.









وتعد جامعة حلوان من أوائل الجامعات الحكومية المصرية التي يجري بها الاختبارات الإلكترونية عبر منظومة الاختبارات الإلكترونية التي دشنها المجلس الأعلى للجامعات مؤخرا.











وأوضح الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، أن الجامعة تسعى إلى تطبيق الاختبارات الإلكترونية بكلياتها في ظل الانطلاق التدريجي نحو التحول الرقمي الشامل في منظومة التعليم لضمان جودة العملية التعليمية وفقا للمعايير العالمية.









وقال الدكتور سامح سرور، عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان، إن الكلية بدأت فى عقد الاختبارات الإلكترونية التي تطبق لأول مرة بالكلية، وتعد جامعة حلوان من أوائل الجامعات الحكومية المصرية التي يجري بها الاختبارات الإلكترونية عبر منظومة الاختبارات الإلكترونية التي دشنها المجلس الأعلى للجامعات مؤخرا.









وأضاف أن كلية الصيدلية بجامعة حلوان أول كلية صيدلة فى مصر تتبنى تطبيق منظومة المجلس الأعلى للجامعات للاختبارات الإلكترونية التي تبث من المجلس الأعلى للجامعات.









وأشار إلى أهمية تطبيق منظومة الاختبارات الالكترونية من أجل دعم العملية التعليمية، حيث تتيح المنظومة المساواة بين الطلاب وتراعي الفروق الفردية بين الطلاب وتوفر السرعة والدقة في الحصول على النتائج، كما أنها تسهم في إجراء التحليلات الإحصائية بسهولة ويسر ما ينعكس على تطوير وتجويد المخرجات التعليمية.











وأجريت الاختبارات بمعامل مركز الحساب العلمي بالجامعة، حيث قام الأستاذ الدكتور سامح سرور، عميد كلية الصيدلة، بعمل جولة تفقدية داخل اللجان للاطمئنان على سير الاختبارات الإلكترونية والتأكد من تذليل أي عقبات أمام الطلاب وتقديم جميع الدعم المعنوي للطلاب والتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية من قبل الطلاب والملاحظين داخل اللجان وتعقيم اللجان قبل وبعد الانتهاء من الاختبارات.











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من جانبها، أكدت كلية التمريض أنها كان لها السبق فى تطبيق الاختبارات الإلكترونية حيث كانت أولى كليات جامعة حلوان تطبيقًا للاختبارات الإلكترونية التى تبث من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك تحت رعاية وإشراف الدكتورة صفاء صلاح، عميد كلية التمريض، والدكتورة ميادة طه، مدير وحدة القياس والتقويم، والأستاذ محمد أحمد على، نائب مدير وحدة القياس والتقويم.











هذا وقد أجريت الاختبارات بمعامل مركز الحساب العلمي وكلية الخدمة الاجتماعية والمعامل المركزية بالجامعة.









وقامت الدكتورة صفاء صلاح، عميد كلية التمريض، بعمل جولة تفقدية داخل اللجان للاطمئنان على سير الاختبارات الإلكترونية والتأكد من تذليل أي عقبات أمام الطلاب وتقديم جميع الدعم المعنوي للطلاب والتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية من قبل الطلاب والملاحظين داخل اللجان وتعقيم اللجان قبل وبعد الانتهاء من الاختبارات.









