الصين تتبرع بـ 300 ألف جرعة من لقاحات كوفيد -19 للأمم المتحدة

أعلن سفير الصين لدى الأمم المتحدة ، تشانج جون ، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، أن الصين تتبرع بـ 300 ألف جرعة من لقاح كوفيد -19 لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ، مع إعطاء الأولوية لبعثات حفظ السلام في إفريقيا.





وجاء في الرسالة أن "مكافحة جائحة COVID-19 هي المهمة الأكثر إلحاحًا التي تواجه العالم اليوم".





أضاف السفير"اللقاحات هي أقوى سلاح لكسب المعركة.





وتعلق الصين أهمية كبيرة على التوزيع العادل للقاحات ، وخاصة فيما يتعلق بإمكانية الوصول والقدرة على تحمل التكاليف في البلدان النامية.





واعتبارًا من 15 مارس ، قدمت الصين مساعدات لقاحات كورونا إلى 69 دولة ومنظمتين دوليتين.





وصدرت لقاحات إلى 28 دولة، مايقول بأنه يستفيد من اللقاح الصيني المزيد والمزيد من البلدان والأشخاص، وفقًا للسفير.





لكن من غير الواضح نوع لقاح Covid-19 الذي ستتبرع به الصين إلى الدول والمنظمات الدولية في ظل العلم بوجود أكثر من لقاح لها.











