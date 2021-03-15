ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصين تتبرع بـ 300 ألف جرعة من لقاحات كوفيد -19 للأمم المتحدة

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:47 م
صدى البلد
Advertisements
محمد علي
أعلن سفير الصين لدى الأمم المتحدة ، تشانج جون ، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، أن الصين تتبرع بـ 300 ألف جرعة من لقاح كوفيد -19 لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ، مع إعطاء الأولوية لبعثات حفظ السلام في إفريقيا.

وجاء في الرسالة أن "مكافحة جائحة COVID-19 هي المهمة الأكثر إلحاحًا التي تواجه العالم اليوم".

أضاف السفير"اللقاحات هي أقوى سلاح لكسب المعركة. 

وتعلق الصين أهمية كبيرة على التوزيع العادل للقاحات ، وخاصة فيما يتعلق بإمكانية الوصول والقدرة على تحمل التكاليف في البلدان النامية. 

واعتبارًا من 15 مارس ، قدمت الصين مساعدات لقاحات كورونا إلى 69 دولة ومنظمتين دوليتين.

 وصدرت لقاحات إلى 28 دولة، مايقول بأنه يستفيد من اللقاح الصيني المزيد والمزيد من البلدان والأشخاص، وفقًا للسفير.

لكن من غير الواضح نوع لقاح Covid-19 الذي ستتبرع به الصين إلى الدول والمنظمات الدولية في ظل العلم بوجود أكثر من لقاح لها.



Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيروم طبيعي.. فوائد غير متوقعة عند وضع الليمون على البشرة

شاهد.. عرض سيارة BMW 540i للبيع بـ 15 ألف جنيه

طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية