ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

صاروخان باليستيان على السعودية.. البرلمان العربي يرد على هجوم ميليشيا الحوثي

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:17 ص
البرلمان العربي
البرلمان العربي
Advertisements
مـيــــس رضـــا
أعرب البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره الشديدين حيال هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه مدينة خميس مشيط جنوبي المملكة العربية السعودية بإطلاق صاروخين باليستيين، تصدت لهما بنجاح قوات تحالف دعم الشرعية.


ودعا البرلمان العربي إلى ضرورة تحرك دولي عاجل وحاسم لوقف تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية، واستهدافها المتكرر للمدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، والذي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها الدائم بجميع القوانين والأعراف الدولية وسعيها المستمر إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، تنفيذًا للأجندة الإيرانية التخريبية.


وجدد البرلمان العربي تضامنه ووقوفه التام الكامل مع المملكة العربية السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حفظ أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، مشددًا في الوقت ذاته على أن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة العربية السعودية هو تهديد لمنظومة الأمن القومي العربي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

هجومان خلال أسبوع.. التعاون الإسلامي يدين إطلاق ميليشيا الحوثي مقذوفا عسكريا على السعودية

جرائم حرب.. البرلمان العربي عن إطلاق طائرة مفخخة باتجاه السعودية

الإمارات: نقف مع السعودية ضد أي تهديد يطال أمنها

هجوم متكرر على السعودية.. البرلمان العربي يطالب بتحرك فوري لوقف أعمال الحوثيين الإرهابية

ضد هجمات الحوثي.. الإمارات تتضامن مع السعودية: أمننا لا يتجزأ

الإمارات نطالب باتخاذ موقف دولي حاسم لوقف هجمات الحوثيين على السعودية

ترشيحاتنا

صيف وشتاء.. الأرصاد تحذر من موجة حارة تضرب البلاد السبت المقبل ..فيديو

بعد توجيهات السيسي بزيادتها.. تعرف على موعد تطبيق العلاوة الدورية للموظفين

هل يقلل الأسبرين من خطر الإصابة بـ كورونا؟ .. دراسة تكشف نتائج مذهلة

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات سمية الخشاب.. شاهد

إتاحة إمكانية التظلم من نتيجة الترم الأول لطلاب مدارس القاهرة لمدة 3 أسابيع

طارق حشيش يكشف حقيقة الحجز على أرصدة نادي الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة أبعدت يوسف الشريف عن كرة القدم.. حكاية العالمي | صور

متى يشكل فقدان الوزن خطرًا ؟

سيروم طبيعي.. فوائد غير متوقعة عند وضع الليمون على البشرة