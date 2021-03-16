الأكاديمية الوطنية : 14774 متدربا من خلال 122 برنامجا .. فيديو

قالت رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب إن قرار إنشاء أكاديمية التدريب صدر في شهر أغسطس 2017 وبداية عمل نشاط الأكاديمية كان في يونيو 2018 ونعمل علي إصدار تقرير نشرح فيه الإنجازات التي قامت بها الأكاديمية خلال 3 سنوات وسنعرضه قريبا.









وأضافت راغب خلال مداخلة هاتفية في برنامج " رأي عام " المذاع علي قناة " تن " : الأكاديمية الوطنية للتدريب اصبح لها اثر كبير في جميع مؤسسات وأجهزة وهيئات الدولة المصرية في مختلف قطاعاتها وبمختلف الفئات العمرية والوظيفية .







