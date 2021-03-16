البيت هيقع علينا .. محمد من ذوى الهمم وأسرته يطالبون بمسكن بديل

مأساة حقيقية تعيشها أسرة فى شارع أمير المؤمنين منشاة ناصر الدويقة، فى منزل آيل للسقوط لا يستطيع حمايتهم من البرد القارس ولا الأمطار الشديدة، فالبرد يأكل أجسادهم فى الشتاء، والشمس والحشرات تهجم عليهم فى الصيف، بالإضافة إلى ضيق الحال الذى يعيشون فيه، ولديهم من الأبناء أربعة، لا يستطيعون الإنفاق عليهم.





وقال المواطن محمد أحمد، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "أنا من ذوى الاحتياجات الخاصة نعيش فى بيت آيل للسقوط بسبب الظروف المادية وأنا لا أقدر على العمل باليومية ولا أمتلك ثمن ترميمه ومفيش لينا بديل".









وأضاف: "نعيش فى فصل الشتاء وموسم الأمطار يملأ المنزل بصورة معتادة بسبب انهيار السقف وجدران المنزل، وهو عبارة عن طابق واحد وغرفة فوقهما مبنى من الطوب والطين وسقف من الأخشاب تأكله الأمطار، وفى فصل الصيف تنتشر فيه الحشرات بشكل كبير داخل القرية".

وتابع: "أبنائى فى مراحل التعليم المختلفة، وأنا على باب الله ودخلى لا يكفى لقضاء احتياجاتنا"، موضحا: "كل أمنيتى منزل بديل لإعانتهم على ظروفهم الصعبة وكى أعيش حياة كريمة أنا وأسرتى".









وطالبت الأسرة وزيرة التضامن ومحافظ القاهرة، بضرورة النظر بعين الرحمة وسرعة التدخل وإنقاذهم قبل سقوط المنزل فوق رؤوسهم وفحص حالتهم وتوفير مسكن بديل حفاظا عليهم من التشرد فى الشوارع.









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