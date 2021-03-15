الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي يشارك في فعاليات مؤتمر اتحاد المسوقين

نيابة عن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، شارك المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في حضور فعاليات الدورة السادسة لمؤتمر اتحاد المسوقين ‏The Marketers League الذي اُقيم تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة حيث يعد المؤتمر الأول من نوعه للدعاية والتسويق وريادة الأعمال في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.





كما شارك في أعمال هذا المؤتمر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وخلال المؤتمر، تم مناقشة العديد من الموضوعات من بينها أهم محاور التسويق الاستراتيجي و الإلكتروني والتحول الرقمي في قطاع السياحة والآثار وذلك بمشاركة فعالة وبحضور العديد من المسوقين من كبريات الشركات المصرية والعالمية.





ومن جانبه، أشار المهندس أحمد يوسف إلى أهمية هذا المؤتمر حيث يعتبر كيانًا هامًا لالتقاء جميع المسوقين من مختلف أنحاء العالم، إذ يشارك فيه عدد من المسوقين والأكاديميين المصريين والدوليين في مجال التسويق وريادة الأعمال، مما يتيح الفرصة لعرض وجهات نظر متباينة وعرض كل ما هو جديد في مجال الاستراتيجيات والاتجاهات التسويقية وتبادل المعرفة والخبرة، بالإضافة إلى حضور شخصيات رفيعة المستوى كالوزراء المشاركين وعدد من أبرز الخبراء العالميين والرموز السياحية .





ويهدف المؤتمر إلى إيجاد حلول تسويقية وأفكار رائدة بعد أزمة فيروس كورونا وتأثيراتها المختلفة على كافة الأصعدة الدولية، وتأثيرها على التجارة والصناعات المختلفة في مصر ودول العالم، بالإضافة إلى بحث سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في ظل الظروف الراهنة، وكيفية تطوير آليات وأساليب التسويق في العصر الحديث