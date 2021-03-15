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برلمان

"حماة الوطن" بالجيزة: قرارات الرئيس تنحاز دائما لمحدودي الدخل وتخفف معاناتهم

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:24 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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أحمد أيمن
أكد الدكتور إسلام عوض المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم أمانة حزب حماة الوطن بالجيزة أن القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والخاصة بإقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه، واصفا إياها بالقرارات الهامة.

  وقال عوض إن قرارات الرئيس السيسي تأتي في توجه الدولة للنهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين، مؤكدا أن الرئيس دائما ينحاز لمحدوي الدخل وخاصة العاملين بمؤسسات الدولة بكافة قطاعاتها وكذلك أصحاب المعاشات .

  ومن جانبه، قال النائب الدكتور نافع عبدالهادي أمين حزب حماة الوطن بالجيزة، أن الرئيس السيسي يتبنى خطة حقيقية لرفع الضغوطات المعيشية عن كاهل المواطنين، وهو ما تمثل في رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.

  وأشار عبدالهادي إلى أن قرارات اليوم ستعمل على تحقيق الحياة الكريمة لفئة كبيرة من المجتمع المصري، مناشدا القطاع الخاص باقرار الحد الأدنى للاجور على نهج قرارات الرئيس السيسي التي أسعدت قطاع كبير من الشعب المصري اليوم .
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