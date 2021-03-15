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القاضي: المنيا شهدت طفرة استثمارية مقارنة بالعام الماضي.. فيديو

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:22 م
محافظ المنيا
محافظ المنيا
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محمود محسن
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إنه تم عقد اجتماع الأسبوع الماضي مع وزير التخطيط والتنمية المحلية لمناقشة الخطة الاستثمارية لكل محافظة على حدة. 


وأضاف القاضي خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز ان المنيا شهدت طفرة استثمارية وقفزت بنسبة 170% مقارنة بالعام الماضي وهناك خطة مشروعات استثمارية بحوالى 4 مليارات و670 مليون جنيه.


وتابع محافظ المنيا أنه تم إنشاء ما يقرب من 106 طرق إضافة إلى انشاء كباري المشاه والعديد من المشروعات بالمحافظة.


افتتح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، معرض جهاز تشغيل شباب الخريجين باستراحة المحافظة القديمة، والمقام بالتعاون مع جهاز تشغيل شباب الخريجين بالقاهرة، والذى يضم أثاثا وموبيليا، وعددا من المشروعات الصغيرة لشباب الخريجين، ويستمر حتى 31 مارس الجاري.


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