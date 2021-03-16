نائب بـ"بالشيوخ": واقعة التحرش بفتاة المترو فعل مشين وتقوية الوازع الديني الحل

أدان النائب، عصام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، واقعة التحرش بفتاة المترو، قائلًا:" هذا فعل مشين، يتنافي مع الأخلاق، وفعل فاضح يحسمه القانون ويجرمه، وعقوبته الحبس كما ورد بقانون العقوبات".









وأشار " عفيفي" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن تعداد حوادث التحرش قد استشرت بطريقة لافتة للنظر، وهناك الكثير ممن تحدث عن تعديلات تشريعية خاصة بتغليظ عقوبة التحرش ، مؤكدًا على أن هذه العقوبات المتبع بها رادعة وصارمة، وتشديد العقوبة ليس حلًا، معقبًا:"

في بعض الأحيان القاضي لما يلاقي عقوبات أعلى من الجرم، يميل للبراءة، وبالتالى يفلت المتهم من العقاب، لذلك من باب اولى أن يكون هناك ملائمة بين الجرم والعقوبة ، والعقوبات الواردة في قانون العقوبات ملائمة " ، وهذا وفقا لرأيه الشخصي.









وعن التصدي لهذه الظاهرة، تابع النائب حديثه قائلًا:" ظاهرة التحرش باتت من الظواهر المتجذرة في المجتمع ، ولمواجهتها لابد من تقوية الوازع الديني والأخلاقي لدى الشباب، إلى جانب تفعيل دور التوعية، معقبًا:" شاهدنا وقائع أخرى مشابهة ، وظاهرة التحرش ليست مرتبطة بمظهر أو لبس معين ، وإنما مرتبطة بالجاني نفسه".









وأعرب عضو مجلس الشيوخ عن تمنيه بضرورة العودة إلى القيم والأخلاق المصرية القديمة ، والغيورة على فتياتها وبناتها وأطفالها، لافتًا إلى أن الحل الأمثل لظاهرة التحرش هو التوعية ، وعلى جميع فئات المجتمع الاصطفاف جنبًا إلى جنب ، لمواجهة هذه الظاهرة التى لا تليق بآدمية وكرامة المرأة المصرية.









وتعود أحداث الواقعة إلى أن حققت نيابة النزهة في واقعة التحرش الجنسي بفتاة داخل المترو.





وبإجراء التحقيقات، صرحت الفتاة بأنها وأثناء استقلالها عربة المترو من محطة العتبة ، متجهة إلى محطة عدلى منصور ، :" كل الركاب نزلوا باستثناء شخص واحد ، وجلس في كرسي مقابل لي ، وعمل حركات جنسية ، ولما كلمت خطيبي قالى صوريه فيديو ..".