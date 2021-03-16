نائب عن عودة استكمال الدراسة: الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضرورة

قال النائب، عصام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، أنه وبالتزامن مع بدء الموجه الثالثة من جائحة كورونا وعودة إلى استكمال الفصل الدراسي الثاني ، يجب على جميع الطلاب الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وعدم التساهل، لنتمكن من تفادي حالات الإغلاق، ونعبر هذه الجائحة بسلام.









واستطرد: إيطاليا، اليوم الاثنين، تشهد حالة إغلاق جديدة بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، وتقليل الإصابات المرتفعة، لافتًا إلى أن بعض المناطق الواقعة بجنوب أوروبا ، تشهد قيودًا صارمة، تمثلت في إغلاق جميع الأنشطة التجارية غير الأساسية، وإغلاق المدارس اعتبارًا من اليوم.









وأوضح" عفيفي" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه خلال الفترة الأخيرة، شاهدنا كم كبير من التساهل والتقصير من جانب المواطنين ، ظنًا منهم بأن الجائحة قد انتهت، مؤكدًا على أن الدولة المصرية قامت بجهود جبارة في هذا الشأن ، و وجب علينا كمواطنين مساندة الدولة عن طريق الالتزام بالإجراءات الاحترازية ، من تطبيق التباعد الاجتماعي ، وارتداء الماسك لاسيما في الأماكن العامة ، والتجمعات الكبرى، والجامعات، وغيرها، معقبًا:" حركة الحياة لا يمكن أن تتعطل، لابد أن تسير ، ولكى يتحقق ذلك علينا جميعا أن نسير وبمحاذير معينة، والتي تتمثل في الالتزام بالأخذ بالإجراءات الاحترازية".