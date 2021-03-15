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نقيب الإعلاميين يكشف سبب استمرار تواجد وائل الإبراشي في المستشفى وموعد خروجه

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:36 م
وائل الإبراشي
وائل الإبراشي
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حمزة شعيب
قال طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، إنه يتابع بصفة يومية الحالية الصحية للإعلامي وائل الإبراشي للاطمئنان عليه، مضيفا:" أنه يمر بحالة صحية جيدة".

وأضاف سعده خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا الخير والمذاع عبر قناة " النهار"،:"حسب الطبيب المعالج للإبراشي فهو يمر بحالة نفسية جيدة ويمارس حياته بشكل طبيعي".

وأوضح:" وائل الإبراشي يشاهد التلفزيون وبحالة جيدة وفصل التواجد في المستشفى بعد التعافي من كورونا للتأكد من عودة  الرئتين للعمل بشكل طبيعي مرة أخري".

وتابع:" الأمور تسير بشكل طبيعي والزميل الإبراشي استقبل احدي الزيارات اليوم من إحدي الزميلات، مؤكدا انه خلال يومين أو ثلاثة سيخرج من المستشفى بعد تماثله بالشفاء.
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