نقيب الإعلاميين يكشف سبب استمرار تواجد وائل الإبراشي في المستشفى وموعد خروجه

قال طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، إنه يتابع بصفة يومية الحالية الصحية للإعلامي وائل الإبراشي للاطمئنان عليه، مضيفا:" أنه يمر بحالة صحية جيدة".





وأضاف سعده خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا الخير والمذاع عبر قناة " النهار"،:"حسب الطبيب المعالج للإبراشي فهو يمر بحالة نفسية جيدة ويمارس حياته بشكل طبيعي".





وأوضح:" وائل الإبراشي يشاهد التلفزيون وبحالة جيدة وفصل التواجد في المستشفى بعد التعافي من كورونا للتأكد من عودة الرئتين للعمل بشكل طبيعي مرة أخري".





وتابع:" الأمور تسير بشكل طبيعي والزميل الإبراشي استقبل احدي الزيارات اليوم من إحدي الزميلات، مؤكدا انه خلال يومين أو ثلاثة سيخرج من المستشفى بعد تماثله بالشفاء.