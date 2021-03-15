أندية السلة بالإسكندرية تقسو على الأهلي بعد فوز الاتحاد اليوم

استطاع الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري الفوز على الأهلي بنتيجة ٧٤ /٧١ في إطار لقاءات الجولة الختامية للدور التمهيدي الأول من دوري السوبر لكرة السلة رجال الذي جمع بينهما علي صالة الأهلى.





الفترة الأولى لصالح الأهلى ١٧/١٥.

الفترة الثانية لصالح الاتحاد ٤٢/٣٣.

الفترة الثالثة لصالح الأهلى ٥٣/٥٧.

الفترة الرابعة فوز سيد البلد بنتيجة ٧٤/٧١.





ويذكر ان سبورتنج فاز علي الاهلي الجولة الماضية بنتيجة ٧٤ /٦٩ واستطاع رجال سموحة في الجولة الخامسة الفوز علي الأهلى بنتيجة ٨٨ /٨٣.





وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى ١٢ نقطة في المركز الثالث من خمس انتصارات وهزيمتين.





ويلاقي رجال الاتحاد رجال طلائع الجيش في اولى لقاءات الدور التمهيدي الثاني يوم الجمعة القادمة على صالة الجيش في السادسة مساء.