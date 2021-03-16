نائب بـ"بالشيوخ" يدين واقعة التحرش بفتاة المترو ويطالب بتغليظ العقوبة

عبر النائب، أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ، عن استيائه الشديد بواقعة التحرش بفتاة المترو، قائلًا:" التحرش الجنسي فعل مشين وغير أخلاقي وخطيئة كبيرة بحسب الشرائع السماوية، وأي شاب أو رجل يتحرش بفتاة أو إمرأة أو حتى طفلة، فهو متحرش و مريض نفسي ومجرم ، ولابد من تغليظ رادع لمنع حدوث هذه الظاهرة ، لأنها أفعال وضيعة ودنيئة لا تليق بكرامة الشعب المصري ".





وطالب " دياب" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بضرورة تغليظ عقوبة التحرش ، لتكون بمثابة عقوبات رادعة وقاصمة ، لكل من تسول له نفسه المساس بأى امرأة ، لا سيما في الأماكن والمواصلات العامة .





و أوضح عضو مجلس الشيوخ ، أنه وللقضاء على مثل هذه الظاهرة ، فإننا نقف أمام حلول ثلاثة ، تتمثل في الآتي: تغليظ عقوبة التحرش، و إطلاق حملات للتوعية في المساجد والكنائس، وتفعيل دور وسائل الإعلام وكذا الدراما التلفزيونية ، أما الثالث فيتمثل في التأهيل السريع للشباب لسوق العمل، و إتاحة أنشطة مختلفة تكون بمثابة الشغل الشاغل لهم، وذلك للحد من هذه الظاهرة.





وتعود أحداث الواقعة إلى أن حققت نيابة النزهة في واقعة التحرش الجنسي بفتاة داخل المترو.





وبإجراء التحقيقات، صرحت الفتاة بأنها وأثناء استقلالها عربة المترو من محطة العتبة ، متجهة إلى محطة عدلى منصور ، :" كل الركاب نزلوا باستثناء شخص واحد ، وجلس في كرسي مقابل لي ، وعمل حركات جنسية ، ولما كلمت خطيبي قالى صوريه فيديو ..".

