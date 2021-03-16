نائب بـ" الشيوخ" يطالب الطلبة بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية

قال النائب، أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ ، إن التصدي لمواجهة الموجه الثالثة لفيروس كورونا ومنع انتشاره لا يقتصر على القرارات الحكومية بالإغلاق أو الجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الصحية، مشيرًا الي أن الوسيلة الأساسية لمنع انتشار العدوى، تتمثل في وعى الأفراد وتحملهم مسئولية حماية أنفسهم وأسرهم والبيئة المحيطة بهم.





وأسدى" دياب" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" النصح لطلاب المدارس والجامعات، بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المتبع بها وفقا لوزارة الصحة المصرية ، ومنظمة الصحة العالمية، إلى جانب الالتزام بكافة القرارات الملزمة التي تصدر من وزارتى التعليم ، والتعليم العالي، والتي تهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب وحمايتهم ، و ممارسة العملية التعليمية بشكل آمن وفعال.













أكد عضو مجلس الشيوخ أن الدولة تبذل جهود كبيرة في التصدي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا ، و ينبغي علينا جميعًا أن نلتزم بكافة الإجراءات الوقائية لتحقيق السلامة لأنفسنا ولشعبنا المصري.