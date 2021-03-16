كل سنة وأنت طيب يا سلطان.. محمد ثروت يهنئ مصطفى خاطر بـ عيد ميلاده | شاهد

هنأ الفنان محمد ثروت، الفنان مصطفى خاطر بـ عيد ميلاده ونشرت صورة معه من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".

وعلق محمد ثروت قائلا: "كل سنة وأنت طيب يا سلطان".

وشارك مصطفى خاطر مؤخرا في بطولة فيلم "الصندوق الأسود" بدور جديد خارج الإطار الكوميدي الذي اعتدنا على مشاهدته من خلاله، وهو دور شاب يشارك في جريمة سطو على منزل بهدف السرقة.





تدور أحداث الفيلم في ان مصطفى خاطر، شكّل عصابة ثنائية مع محمد فراج ليقتحما منزل ياسمين، التي تؤدي دورها منى زكي، بنية السرقة، ما يؤدي إلى تورطهما في مطاردة عنيفة تهدد حياة ياسمين وتعرض سلامة جنينها للخطر.