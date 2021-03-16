ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كل سنة وأنت طيب يا سلطان.. محمد ثروت يهنئ مصطفى خاطر بـ عيد ميلاده | شاهد

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:37 ص
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
هنأ الفنان محمد ثروت، الفنان مصطفى خاطر بـ عيد ميلاده ونشرت صورة  معه من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".

وعلق محمد ثروت قائلا: "كل سنة وأنت طيب يا سلطان". 

وشارك مصطفى خاطر مؤخرا في بطولة فيلم "الصندوق الأسود" بدور جديد خارج الإطار الكوميدي الذي اعتدنا على مشاهدته من خلاله، وهو دور شاب يشارك في جريمة سطو على منزل بهدف السرقة.

تدور أحداث الفيلم في ان مصطفى خاطر، شكّل عصابة ثنائية مع محمد فراج ليقتحما منزل ياسمين، التي تؤدي دورها منى زكي، بنية السرقة، ما يؤدي إلى تورطهما في مطاردة عنيفة تهدد حياة ياسمين وتعرض سلامة جنينها للخطر.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة أبعدت يوسف الشريف عن كرة القدم.. حكاية العالمي | صور

متى يشكل فقدان الوزن خطرًا ؟

سيروم طبيعي.. فوائد غير متوقعة عند وضع الليمون على البشرة