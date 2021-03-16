أنا سوابق.. وصمة اجتماعية يعاني منها المساجين بعد الخروج

عرضت الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي" تقرير عن الوصمة الاجتماعية التي تحرم من دخل السجن مسبقا من الحصول على فرص عمل والحياة بشكل طبيعي بعد الخروج من السجن.





وقال الشاب أشرف في التقرير:" تجربتي في السجن كانت صعبة وبعد الخروج كانت الحياة اصعب وشعرت باليأس ومفيش باب اتفتح لي".





وأضاف أشرف:" اتهموني في سرقة توك توك وتعتبر أول مرة أتسجن فيها وأول لما خرجت من السجن حاولت أدور على شغل وناس كتير قالتي مش بشغل سوابق او حرامي وكلمة حرامي دي بتضايقني ".





وتابع اشرف:" أول لما خرجت من السجن الناس بدأت تهرب مني والناس فكراني حرامي واتقدمت عشان اتجوز واحدة وابوها رفض وقال لي مش بنقبل سوابق".





من جانبه قال الكاتب والسيناريست مدحت العدل، إن المجتمع أصبح يتدخل في شؤون الآخرين ولا يتقبل من يخرج من السجن، مضيفا:" جميع الأديان السماوية ضد فكرة عدم المغفرة لمن أخطأ ".





وأضاف مدحت العدل، في مداخلة هاتفية مع إيمان الحصري، :"كل إنسان فينا معرض للخطأ، والدراما تلعب دورا في تغيير الوصمة الاجتماعية فيما يتعلق بالسجناء ووضعهم المجتمعي بعد الخروج من السجن ".





وتابع مدحت العدل:" المظاهرة أصبحت اهم من الجوهر والحياة اصبحت مظاهر لا تعبر عن حقيقة الأشياء"، مضيفا:" أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ولابد ان يتسم البشر بالرحمة والسماحة والمغفرة بعد خطأ أي إنسان وحصوله على عقابه ".