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محمد حجازي: الخارجية المصرية رمز للحركة المصرية وحافظت على الوطن.. فيديو

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:54 م
السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي
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محمود محسن
قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق أن احتفال وزارة الخارجية بالذكرى يوم الدبلوماسي جاءت نتيجة عودة ممارسة الخارجية لممارسة دورها.

وأضاف حجازي خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن الخارجية المصرية عبر السنين هى رمز للحركة المصرية  مشيرا إلى ان الخارجية المصرية شاركت في كل قضايا الوطن.

وتابع  مساعد وزير الخارجية الأسبق أن مصر تعتمد من خلال خارجيتها على احترام القانون الدولي وعملت فى اطار عملها العربي والافريقي مؤكدا أن وزارة الخارجية أحد مراكز الوطنية المصرية.

وأشار حجازي إلى أن الخارجية المصرية شاركت بمعارك عديدة لإسترداد الأرض وحافظت على الوطن وعملت على حماية مصالح المصريين بالخارج. .
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