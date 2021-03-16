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حوادث

مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم بالغربية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:29 ص
حادث تصادم
حادث تصادم
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احمد علي
لقي 3 اشخاص مصرعهم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين "ملاكي" بموتوسيكل  بالقرب من مدخل قرية ميت الليت بطريق السنطة-طنطا.

 


ونقلت الإسعاف الجثث الثلاث  إلى مستشفى السنطة المركزي وجار تسليمهم لذويهم.


وانتقلت الشرطة إلى موقع الحادث لمعاينته للتعرف على أسباب وملابسات وقوعه والتي تبين تصادم دراجة بخارية موتوسيكل بملاكي ما ادى لمصرع قائدها ومرافقه فيما لقي فلاح مصرعه اثناء هرولته لإسعافهم اثناء وجوده بأرضه الزراعية حيث صدمه قطار تصادف مروره ليلقي حتفه معهم .


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .
 
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