مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم بالغربية

لقي 3 اشخاص مصرعهم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين "ملاكي" بموتوسيكل بالقرب من مدخل قرية ميت الليت بطريق السنطة-طنطا.













ونقلت الإسعاف الجثث الثلاث إلى مستشفى السنطة المركزي وجار تسليمهم لذويهم.









وانتقلت الشرطة إلى موقع الحادث لمعاينته للتعرف على أسباب وملابسات وقوعه والتي تبين تصادم دراجة بخارية موتوسيكل بملاكي ما ادى لمصرع قائدها ومرافقه فيما لقي فلاح مصرعه اثناء هرولته لإسعافهم اثناء وجوده بأرضه الزراعية حيث صدمه قطار تصادف مروره ليلقي حتفه معهم .







