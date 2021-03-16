برلماني: للمرة الثانية الرئيس السيسي يرفع الحد الأدنى للأجور..فيديو

قال أحمد علي إبراهيم عضو مجلس النواب ، زيادة الأجور التي وجه بها الرئيس السيسي الهدف منها هو وجود أجر عادل لموظفين الجهاز الإداري بالدولة وبالتالي تم زيادة الحد الأدنى للأجور من 2000 جنية إلي 2400 جنيه .





وأضاف علي إبراهيم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " رأى عام " المذاع على قناة " تن " : هذه المرة الثانية التي يقوم فيها الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور بالإضافة إلي أن الرئيس وجه بزيادة المعاشات إلي 13% وهذا تقديرا من الرئيس السيسي لأصحاب المعاشات.



