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برلماني: للمرة الثانية الرئيس السيسي يرفع الحد الأدنى للأجور..فيديو

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:50 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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إبراهيم القادري
قال أحمد علي إبراهيم عضو مجلس النواب ، زيادة الأجور التي وجه بها الرئيس السيسي الهدف منها هو وجود أجر عادل لموظفين الجهاز الإداري بالدولة وبالتالي تم زيادة الحد الأدنى للأجور من 2000 جنية إلي 2400 جنيه .

وأضاف علي إبراهيم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " رأى عام " المذاع على قناة " تن " : هذه المرة الثانية التي يقوم فيها الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور بالإضافة إلي أن الرئيس وجه بزيادة المعاشات إلي 13% وهذا تقديرا من الرئيس السيسي لأصحاب المعاشات.

وأوضح علي إبراهيم ، الزيادة الخاصة بالمعاشات والمرتبات تتجاوز 37.3 مليار جنيه؛ لافتا أن الآن أصبح هناك علاوة خاصة للمخاطبين وهي علاوة دورية وهذا لرفع كفاءة أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة .
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