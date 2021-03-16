تبدأ مع بداية السنة المالية الجديدة..37 مليار جنيه زيادة بأجور الموظفين وأصحاب المعاشات..الرئيس يبشر المصريين قبل رمضان.. وخبراء: السيسي يشعر بمعاناة المواطنين ويتدخل لتقليل الأعباء عنهم

خبير عن توجيهات الرئيس بزيادة المرتبات: لإعانة المواطنين على مواجهة عبء المعيشة بسبب كورونا

خبيرة تزف خبرا سارا للعاملين بالقطاع الخاص.. زيادة المرتبات بعد قرارات الرئيس

رشاد عبده: زيادة الحد الأدنى للأجور تبين احساس الرئيس بضغوط المواطن.. والقطاع الخاص لا يلتزم بالزيادة لهذا السبب





أشاد خبراء الاقتصاد بما اعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن اقرار زيادة بقيمة 37 مليار جنيه علي أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، معتبرين أن تلك الخطوة تعبر عن مدي معرفة الرئيس بمعاناة المواطنين واحتياجاتهم علي العيش الكريم.









وأكدت "المهدي"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن القطاع الخاص الذي يعمل بشكل رسمي سيطبق القرار على العاملين به، فهم لا يستطيعون إخفاء بياناتهم أو معاملاتهم خاصة أن المعاملات المادية تتم إلكترونيًا، أما القطاع الخاص غير الرسمي والصغير من الممكن أن لا يقوموا بتطبيق القرار؛ لأنهم يغطوا تكاليفهم بصعوبة، إلا إذا لجأوا لرفع أسعار منتجاتهم أو خدماتهم وعندها سيكون الأثر تضخميًا.

وقال الخبراء إن اعلان الرئيس رفع الحد اجني للأجور ليصبح 2400 جنيها بعد ان كان 2000 وبمعدل زيادة 400 جنيها؛ يتوافق مع الاسعار الراهنة ومواجهة اعباء تداعيات فيروس كورونا المستجد.وقال الدكتور مصطفي أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن توجيهات القيادة السياسية جاءت لاعانة المواطنين علي مواجهة عبء المعيشة التي سببه وباء كورونا علي الاسواق الدولية والاقليمية والناشئة أيضا.اقرأ أيضا:وأوضح "أبوزيد" في تصريحات له لـ"صدي البلد"، أن تلك الاجراءات تتوافق أيضا مع توجهات المرحلة الراهنة بتقليل الأعباء التضخمية التي خلفتها موجة وباء كورونا الحالية؛ وإعانة فئات المجتمع على مواجهة أعباء الحياة.وأشار مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلي أن تلك الحزم التحفيزية تعكس نية الدولة والقيادات بصورة كبيرة علي تحسين الأجور ورواتب العاملين بالدولة لمواجهة الأعباء التضخمية وارتفاع الاسعار وتحسين مستوى المعيشة.وقالت الدكتورة عاليا المهدي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن القرار يعد خطوة إيجابية من شأنها تحسين الأحوال الاقتصادية لمحدودي الدخل والأسر الفقيرة.وعلي نفس السياق قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي و رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أنها خطوة طيبة من الرئيس " السيسي" تبين احساسه بالضغوط الواقعة على كاهل المواطن ورغبته في أن يعيش حياة كريمة بالرغم من هذه الزيادات ستكلف ميزانية الدولة الكثير و تزيد من عجز الموازنة.و أوضح "عبده" أن دعم أصحاب المعاشات ب زيادة 13% قرار هام جدًا فأصحاب المعاشات قدموا عمرهم لخدمة الدولة وهم في حاجة إلى أن يعيشوا حياة كريمة في سن متقدمة ويحتاجوا إلى دعم مادي يغطي احتياجاتهم ومصروفات العلاج الخاص بهم، وعلى الرغم من أن هذه الزيادة تكلف الدولة 31 مليار جنيه إلا أن قرارات الرئيس تنحاز للطبقات المتوسطة والضعيفة .وفيما يخص القطاع الخاص لفت الخبير الاقتصادي إلى أن هذا القطاع غير ملزم بقرار زيادة المرتبات على الرغم من أن البعض يطبقها ليتماشى مع قرارت الدولة وحتى لا يكون في موقف معادي لتوجيهات الرئيس، وذلك لأن صاحب العمل في القطاع الخاص يواجهوا التأمينات الاجتماعية التي يساهموا فيها بنسبة عن كل موظف فكلما ازداد راتب الموظف زادت نسبة المساهمة على عكس القطاع العام الذي تتحمل فيه الحكومة النسبة الخاصة بالتأمينات الاجتماعية.ووجه الرئيس بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي ، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة اجمالية تقدر بنحو مليار جنيه ، وتخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة