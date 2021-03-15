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أخبار العالم

إعلام عبري: إسرائيل ستعين مندوبا دائما لشرطتها في الإمارات

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:36 م
إسرائيل ستعين مندوبا
إسرائيل ستعين مندوبا دائما لشرطتها في الإمارات
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قسم الخارجي
ذكر موقع "والا" العبري أن إسرائيل ستعين مندوبا دائما لشرطتها في دولة الإمارات، ومن المتوقع أن يشغل المنصب على مدار 4 سنوات.

ومن المقرر أن تكون الخطوة متبادلة بين الجانبين، وترغب الإمارات في تعيين ملحق شرطي خاص من قبلها في إسرائيل قريبا.

وقال الموقع إن مندوب الشرطة الإسرائيلية في الإمارات، سيكون ضابطا برتبة مقدم كما هو متبع في الممثليات الدبلوماسية في أنحاء العالم، وسيشغل المنصب على مدار 4 سنوات، وسيكون مسؤولا عن العلاقة مع الشرطة المحلية، والتنسيق بين الأطراف في حال تطلب الأمر ذلك.

وبحسب التقرير، فإن هذه الخطوة أتيحت بعد توجه وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أمير أوحانا إلى نظيره الإماراتي سيف بن زايد، وأبلغه أن وزارته والشرطة الإسرائيلية قررا بصورة مشتركة تعيين ممثل ثابت للشرطة في الإمارات، ورد الوزير الإماراتي على الطلب بالإيجاب.

وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أن ممثلية الشرطة الإسرائلية في الإمارات ستقوي وتعمق الروابط بين البلدين بعد توقيع اتفاقات السلام.

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