انخفاض حالات إصابة الأطفال بكوفيد -19 للأسبوع الثامن في واشنطن

أصيب ما لا يقل عن 52695 طفلا، بـ Covid-19 ، من خلال اختبارات بي سي آر، وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال.





ومع ذلك ، فهو الأسبوع الثامن على التوالي الذي يشهد انخفاضًا في الحالات الجديدة بالنسبة للأطفال في الولايات المتحدة.





لا يزال الأطفال يمثلون أكثر من 13٪ من جميع الحالات في الولايات المتحدة وأكثر من 3.28 مليون طفل في الولايات المتحدة ثبتت إصابتهم بـ Covid-19 اعتبارًا من 25 فبراير.





شكل الأطفال ما بين 6٪ و 18.6٪ ممن خضعوا للاختبار للكشف عن Covid-19 ، و 5.3٪ إلى 31٪ من الأطفال الذين تم اختبارهم كانوا إيجابيين لفيروس كورونا ، اعتمادًا على الحالة.





لا يزال الأطفال يعتبرون أقل عرضة من البالغين للإصابة بأعراض حادة لـ Covid-19 أو الموت بسبب المرض.





يمثل الأطفال 1.3 ٪ إلى 3 ٪ من إجمالي حالات الاستشفاء المبلغ عنها لـ Covid-19 ، بناءً على المعلومات المقدمة من 24 ولاية ومدينة نيويورك.





فقط 0.1٪ -2.1٪ من جميع حالات Covid-19 عند الأطفال تتطلب دخول المستشفى.



