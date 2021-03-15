جريمة.. لميس الحديدي: 60% من سكان لبنان تحت خط الفقر.. فيديو

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على ما يحدث الأوضاع الاقتصادية في لبنان، قائلة "ما يحدث في لبنان جريمة".





وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخير"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: "60% من سكان لبنان تحت خط الفقر".





وأشارت إلى أن "سعر صرف الدولار وصل إلى 13 ألف ليرة بالسوق السوداء لأول مرة في تاريخ لبنان"، موضحة "الاحتجاجات عادت إلى لبنان مع انخفاض سعر صرف الليرة مقابل الدولار".





وأوضحت أن 20% انخفاضا في سعر صرف الليرة مقابل الدولار خلال يومين، مؤكدة أن هناك انكماشا وبطالة وتدهورا على كافة المستويات سواء المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الأمني.



