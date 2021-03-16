أهالى قرى البرنس فى الفيوم يطالبون بإنشاء محطة صرف صحي في الاتجاه البحري

حالة من الاستياء والغضب الشديد بين أهالى قرى البرنس مركز إطسا التابعة لمحافظة الفيوم، بسبب الإهمال الشديد وانعدام العديد من الخدمات وعدم اهتمام المسئولين على الرغم من ارتفاع عدد سكانها مما يعرض خطوط المياه التلوث بسبب تسرب مياه الصرف على خط المياه.





يقول كريم سليمان في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "القرية تموت بالبطيء وليس لنا إلا الله، فنحن نعانى من انعدام العديد من الخدمات، ومن أهمها عدم وجود شبكة صرف صحى حتى هذه اللحظة، ولم يتم الاعتماد المالي لشركة المياه والصرف الصحي لتحقيق آمالنا لتوصيل الصرف للقرية".





وأضاف: "عدم وجود صرف صحى بالقرية أدى إلى انتشار مياه الصرف الصحي واختلاطها بتراكمات القمامة، مما يتسبب فى انتشار الروائح الكريهة وكذلك الحشرات والبعوض، ونخشى من أن تكون مصدرا للأمراض والأوبئة بين الأهالي".

وتابع: "عدم وجود صرف صحي في المنطقة يؤدي إلى مشاكل تسرب المياه المبتذلة من الحفر ويجعل البيئة أكثر تلوثًا، وغالبًا ما تحصل شكاوى وخلافات بين المواطنين على خلفية تسرب المياه الجوفية من حفر البعض لأراضي البعض الآخر"، مطالبًا المسئولين بتوصيل خدمة الصرف الصحي التي أصبحت بمثابة حلم يراودهم منذ سنوات طويلة.





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