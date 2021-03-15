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أخبار العالم

السعودية.. تغييرات هيكلية وتعيينات جديدة في هيئة الإذاعة والتلفزيون

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:19 م
السعودية.. تغييرات
السعودية.. تغييرات وتعيينات جديدة في هيئة الإذاعة والتلفزيون
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قسم الخارجي
أصدرت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، اليوم الاثنين، عددا من القرارات بهدف تطوير أداء الهيئة والمواءمة مع المتغيرات الحديثة في صناعة الإعلام.


وقال الرئيس التنفيذي للهيئة محمد بن فهد الحارثي، إن القرارات شملت إعادة هيكلة قطاع الإذاعة والتلفزيون، بحيث ترتبط به البرامج والمحتوى والإنتاج والخدمات الفنية وإدارة القنوات والإعلام الرقمي، كما تتضمن دمج الموارد المتاحة لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول الموجودة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".


وأضاف أن تحديث الهيكل التنظيمي وتوضيح مصفوفة الصلاحيات يخدم مرونة العمل وسرعة الأداء، بعد اكتمال تغيير الهيكل التنظيمي في القطاع الهندسي وقطاع الخدمات المساندة، مما يعزز من التكامل المهني في منظومة هيئة الإذاعة والتلفزيون.


وأشار إلى أن الهيئة أطلقت مبادرة الصف الثاني من القيادات، للإسهام في مرحلة التحول التي تمر بها هيئة الإذاعة والتلفزيون، وصنع التغيير الذي يرتقي إلى مستوى الطموح.
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