السعودية.. تغييرات هيكلية وتعيينات جديدة في هيئة الإذاعة والتلفزيون

أصدرت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، اليوم الاثنين، عددا من القرارات بهدف تطوير أداء الهيئة والمواءمة مع المتغيرات الحديثة في صناعة الإعلام.









وقال الرئيس التنفيذي للهيئة محمد بن فهد الحارثي، إن القرارات شملت إعادة هيكلة قطاع الإذاعة والتلفزيون، بحيث ترتبط به البرامج والمحتوى والإنتاج والخدمات الفنية وإدارة القنوات والإعلام الرقمي، كما تتضمن دمج الموارد المتاحة لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول الموجودة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".









وأضاف أن تحديث الهيكل التنظيمي وتوضيح مصفوفة الصلاحيات يخدم مرونة العمل وسرعة الأداء، بعد اكتمال تغيير الهيكل التنظيمي في القطاع الهندسي وقطاع الخدمات المساندة، مما يعزز من التكامل المهني في منظومة هيئة الإذاعة والتلفزيون.







